Elezioni Palermo | proiezioni Opinio-Rai | Lagalla al 44 | 6%

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 13 giugno 2022)– In base alla prima proiezione del consorzioItalia per la Rai, alle comunali diil candidato Roberto(centrodestra) raggiunge il 44,6%.In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco di.Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,7%.La copertura è del 5%.comunali 2022 a Chiaramonte Gulfi: risultati I crampi al pollice e poi la scoperta di avere una malattia incurabile: solo 6 mesi di vita Incidente stradale, 25enne morto sulla Ragusa-Catania Dieta express prima delle vacanze: 5 kg in 7 giorni L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.