Elezioni comunali 2022 a Chiaramonte Gulfi: risultati (Di lunedì 13 giugno 2022) Chiaramonte Gulfi – Secondo i primi dati dello spoglio delle 9 sezioni a Chiaramonte Gulfi primeggia Mario Cutello, candidato a sindaco insieme a Sebastiano Gurrieri e Gaetano Iacono.Ecco i primi dati delle 9 sezioni su 9 dei tre candidati a sindaco di Chiaramonte Gulfi: Sebastiano Gurrieri: 136 Gaetano Iacono: 167Mario Cutello: 373

