Draghi in Israele e Palestina, focus su guerra Ucraina ed energia (Di lunedì 13 giugno 2022) La situazione in Ucraina e la crisi energetica sono due dei temi al centro della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi in Israele e Palestina. Il premier arriverà oggi pomeriggio all'aeroporto di Tel Aviv e da lì si recherà a Gerusalemme dove, alle 17, incontrerà il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog al Palazzo presidenziale. A seguire, alle 18 circa, al Tempio Italiano visiterà il Museo di arte ebraica e la Sinagoga italiana. Qui incontrerà i rappresentanti della Comunità italiana e firmerà il Libro d'onore. La giornata si concluderà alle 19 con l'incontro alla Knesset con l'Alternate Prime Minister e ministro degli esteri israeliano, Yair Lapid.Martedì mattina Draghi si recherà allo Yad Vashem per la visita al Museo dell'Olocausto, dove è in programma la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 giugno 2022) La situazione ine la crisi energetica sono due dei temi al centro della visita del presidente del Consiglio Marioin. Il premier arriverà oggi pomeriggio all'aeroporto di Tel Aviv e da lì si recherà a Gerusalemme dove, alle 17, incontrerà il presidente dello Stato di, Isaac Herzog al Palazzo presidenziale. A seguire, alle 18 circa, al Tempio Italiano visiterà il Museo di arte ebraica e la Sinagoga italiana. Qui incontrerà i rappresentanti della Comunità italiana e firmerà il Libro d'onore. La giornata si concluderà alle 19 con l'incontro alla Knesset con l'Alternate Prime Minister e ministro degli esteri israeliano, Yair Lapid.Martedì mattinasi recherà allo Yad Vashem per la visita al Museo dell'Olocausto, dove è in programma la ...

