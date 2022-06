Diretta "Dove stanno bombardando gli ucraini": la velina del Cremlino, possibile crederci? (Di lunedì 13 giugno 2022) Attacco massiccio dei russi a Severodonetsk: il giorno numero 110 della guerra in Ucraina si apre con l'offensiva nella città-chiave per la conquista del Donbass. L'esercito invasore ha distrutto il ponte che collega l'area a Lysychansk, rendendo di fatto impossibile l'evacuazione dei civili ucraina. Severodonetsk sempre più come Mariupol, la Azot come la Azovstal. Ore 19.01 Presto incontro Putin-Lukashenko Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko si incontreranno presto. L'annuncio arriva dall'ambasciatore russo in Bielorussia Boris Gryzlov. "Il presidente si è incontrato cinque volte solo dall'inizio dell'anno con Lukashenko. Un altro incontro è programmato presto. Apprezziamo molto il sostegno che i nostri amici bielorussi ci forniscono oggi", ha spiegato Gryzlov al quotidiano bielorusso Segodnya, secondo quanto rilancia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Attacco massiccio dei russi a Severodonetsk: il giorno numero 110 della guerra in Ucraina si apre con l'offensiva nella città-chiave per la conquista del Donbass. L'esercito invasore ha distrutto il ponte che collega l'area a Lysychansk, rendendo di fatto iml'evacuazione dei civili ucraina. Severodonetsk sempre più come Mariupol, la Azot come la Azovstal. Ore 19.01 Presto incontro Putin-Lukashenko Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko si incontreranno presto. L'annuncio arriva dall'ambasciatore russo in Bielorussia Boris Gryzlov. "Il presidente si è incontrato cinque volte solo dall'inizio dell'anno con Lukashenko. Un altro incontro è programmato presto. Apprezziamo molto il sostegno che i nostri amici bielorussi ci forniscono oggi", ha spiegato Gryzlov al quotidiano bielorusso Segodnya, secondo quanto rilancia ...

