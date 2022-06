Dal 1° luglio obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari (Di lunedì 13 giugno 2022) MILANO – Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfettari che applicano la flat tax al 15% e dichiarano redditi fino a 65mila euro. L’esclusione vale solo per i forfettari fino a 25mila euro. Viene dunque abolita l’esenzione generica per le Partite IVA che applicano il regime forfettario. L’introduzione della fatturazione elettronica anche per questa categoria produttiva comporterà un aggravio all’operatività dei commercialisti che si troveranno a dover gestire un flusso di lavoro molto maggiore e che necessita di automazione per poter mantenere l’efficienza e l’efficacia dello Studio. In questo scenario, oltre al suo software in cloud Fattura SMART, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 giugno 2022) MILANO – Dal 1°2022 scatta l’diper i contribuentiche applicano la flat tax al 15% e dichiarano redditi fino a 65mila euro. L’esclusione vale solo per ifino a 25mila euro. Viene dunque abolita l’esenzione generica per le Partite IVA che applicano il regimeo. L’introduzione dellaper questa categoria produttiva comporterà un aggravio all’operatività dei commercialisti che si troveranno a dover gestire un flusso di lavoro molto maggiore e che necessita di automazione per poter mantenere l’efficienza e l’efficacia dello Studio. In questo scenario, oltre al suo software in cloud Fattura SMART, ...

