Cesare Cremonini, show a San Siro: 'Al via il mio viaggio artistico. Ecco finalmente il mio tour, tra passato, presente e futuro'. (Di lunedì 13 giugno 2022) San Siro a Milano a poco a poco sempre più gremito. Cesare Cremonini parte da qui il suo Live negli stadi 2022. Ha promesso un concerto che diventa un viaggio artistico, con una scaletta nuova, che ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) Sana Milano a poco a poco sempre più gremito.parte da qui il suo Live negli stadi 2022. Ha promesso un concerto che diventa un, con una scaletta nuova, che ...

Pubblicità

RaiUno : Cesare Cremonini, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Francesco Gabbani e tanti altri ospiti per quest'ultima puntata di… - mengonismadking : sono tutti al concerto di cesare cremonini tranne me, che tristezza - sabbzambo : RT @nanettauser: non mi fido delle persone che non hanno cesare cremonini nella playlist - GiusyCarfagna : Come vanno questi giorni prima di #MarcoNegliStadi? Guardo le dirette di Cesare Cremonini da San Siro e piango. - Sara_verso_Meta : RT @nadyroxy33: Ermal a San Siro al concerto di Cesare Cremonini ???? #ermalmeta @famedalupi -