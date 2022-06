Bimbo di due anni travolto e ucciso da auto: indagato il padre (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo afferma il legale della famiglia del Bimbo di due morto dopo essere stato travolto dall'auto del padre a Messina in una dichiarazione al sito della Gazzetta del Sud, chiedendo alla stampa di '... Leggi su grandangoloagrigento (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo afferma il legale della famiglia deldi due morto dopo essere statodall'dela Messina in una dichiarazione al sito della Gazzetta del Sud, chiedendo alla stampa di '...

