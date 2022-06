Barcellona, un big può partire: c’è l’ok di Xavi! (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Barcellona è pronto a tornare ai livelli di qualche anno fa. Dopo un periodo negativo, con l’arrivo di Xavi in panchina il club catalano ha chiuso la stagione al secondo posto, ma sopratutto ha messo delle basi solide in vista del futuro. Sono tanti i giovani su cui la società vuole puntare per gli anni a venire. Ma alla gioventù serve anche l’esperienza dei veterani. Uno dei tanti presenti in rosa, però, potrebbe essere ceduto. Piqué-Barcellona-CalciomercatoStando alle ultime notizie riportate dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il futuro di Gerard Piqué potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il rendimento altalenante del difensore centrale spagnolo, infatti, non convincerebbe più di tanto Xavi. Tuttavia, però, c’è da considerare che Piqué ha ancora 2 anni di contratto con il Barça e ad oggi non avrebbe intenzione di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilè pronto a tornare ai livelli di qualche anno fa. Dopo un periodo negativo, con l’arrivo di Xavi in panchina il club catalano ha chiuso la stagione al secondo posto, ma sopratutto ha messo delle basi solide in vista del futuro. Sono tanti i giovani su cui la società vuole puntare per gli anni a venire. Ma alla gioventù serve anche l’esperienza dei veterani. Uno dei tanti presenti in rosa, però, potrebbe essere ceduto. Piqué--CalciomercatoStando alle ultime notizie riportate dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il futuro di Gerard Piqué potrebbe essere lontano dal. Il rendimento altalenante del difensore centrale spagnolo, infatti, non convincerebbe più di tanto Xavi. Tuttavia, però, c’è da considerare che Piqué ha ancora 2 anni di contratto con il Barça e ad oggi non avrebbe intenzione di ...

Pubblicità

napolipiucom : 'Uno dei big del Napoli vuole andare via, sarà ceduto' #calciomercatonapoli #napoli #ForzaNapoliSempre… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Koulibaly vorrebbe giocare in una big, il Barcellona è la sua meta preferita - infoitsport : REPUBBLICA - Koulibaly vorrebbe giocare in una big, il Barcellona è la sua meta preferita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Koulibaly vorrebbe giocare in una big, il Barcellona è la sua meta preferita - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Koulibaly vorrebbe giocare in una big, il Barcellona è la sua meta preferita -