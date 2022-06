Ascolti tv, Mina Settembre su Rai 1: quanto ha fatto ieri sera 12 giugno? (Di lunedì 13 giugno 2022) ieri sera, domenica 12 giugno 2022, è andata in onda la replica della terza puntata di Mina Settembre la fiction con Serena Rossi, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i dati di Rai 1! Leggi anche: Mina Settembre 2: quando va in onda la seconda stagione? Data Ascolti tv ieri sera 12... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 giugno 2022), domenica 122022, è andata in onda la replica della terza puntata dila fiction con Serena Rossi, mahain termini ditv? Ecco tutti i dati di Rai 1! Leggi anche:2: quando va in onda la seconda stagione? Datatv12...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 5 giugno 2022, Mina Settembre 17.7%, Avanti un altro 14.8% - anteprima24 : ** Ascolti, 'Mina Settembre' vince ancora in replica. Serena Rossi sul set di un nuovo #Film **… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 5 giugno 2022: Mina Settembre e Non è L'Arena si confermano - infoitcultura : Ascolti tv: Mina Settembre fa un altro miracolo, Non è l'Arena al 7% - infoitcultura : Ascolti tv domenica 5 giugno 2022/ Vince la replica di Mina Settembre -