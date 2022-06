Una Vita, anticipazioni 13 giugno: Fatima è scomparsa e ha derubato Felipe. Furto anche in soffitta. Per l’Alvarez Hermoso arriva Prudencio (Di domenica 12 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 13 giugno: nuovo shock per Felipe, dopo tutto quello che ha passato … Questa volta la colpa sarà di Fatima. Casilda avrà un problema simile a quello dell’Alvarez Hermoso, al quale però Ignacio verrà in soccorso, trovandogli un nuovo infermiere. Una Vita, anticipazioni 13 giugno: Fatima è una ladra! Colpo di scena in casa dell’avvocato: si sveglierà con la casa svaligiata e non troverà più Fatima nell’appartamento. Felipe griderà … alla ladra! Si verrà a capo della faccenda? anche Casilda “denuncia” un Furto anche dalla soffitta spariranno degli oggetti. Sarà Casilda a dirlo. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 12 giugno 2022) Una13: nuovo shock per, dopo tutto quello che ha passato … Questa volta la colpa sarà di. Casilda avrà un problema simile a quello del, al quale però Ignacio verrà in soccorso, trovandogli un nuovo infermiere. Una13è una ladra! Colpo di scena in casa dell’avvocato: si sveglierà con la casa svaligiata e non troverà piùnell’appartamento.griderà … alla ladra! Si verrà a capo della faccenda?Casilda “denuncia” undallaspariranno degli oggetti. Sarà Casilda a dirlo. ...

Pubblicità

matteosalvinimi : E se la Lega dovesse vincere in tanti Comuni, partirebbe la caccia ai russi per le vie di Carrara, Paternò, Meda e… - mauroberruto : Umberto Motto, 92 anni, il capitano dei ragazzi del #Toro che dopo Superga scesero in campo per le ultime 4 partite… - Agenzia_Ansa : 'La legge non è più rinviabile', lo dice il ministro Roberto Speranza in un intervento alla 'Stampa' sul caso di 'M… - goldiesister007 : RT @Teso4zampe: Una telefonata che può cambiare una vita di due cuccioli di cane - - AndreaMusitanoG : Ora fanno il giornale dei Romanisti posseduto dai lettori. Io lo sogno da una vita un giornale dei lettori e questi lo fanno col Pallone -