Ultime Notizie – Palermo | Salvini e Ucraina | cosa ha detto Berlusconi dopo il voto

(Di domenica 12 giugno 2022)ilper il referendum sulla giustizia presso il seggio di via Ruffini, arriva il commento di Silviosugli arresti dei candidati di Forza Italia e Fdi a: “Questi arresti di candidati un giorno o due prima delle elezioni, potevano anche aspettare due giorni, questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è morta”. “Mi sembra che sia una polemica del tutto inutile e senza senso”, dice poi il leader di Forza Italia commentando le polemiche sul mancato viaggio dia Mosca. “La crisi? Ho pensato che se io fossi stato Presidente della Repubblica, sarei potuto andare a Mosca, e ripetere con Putin quello che ho fatto nel 2008”, ha poi aggiunto il leader azzurro. E , commenta: Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - SorgentePas002 : giugno2022 luna a Sinalunga:?????????????????????????????????????? - junews24com : Molina Juve, dalla Spagna assicurano: è sfida al Barcellona! Ultimissime - - zaccog : RT @tradori: +++ NOTIZIARIO ANSIA +++ Ultime notizie dal mondo Putin mangia personalmente il grano ucraino per causare la fame nel mondo…… - loren_ch : RT @tradori: +++ NOTIZIARIO ANSIA +++ Ultime notizie dal mondo Putin mangia personalmente il grano ucraino per causare la fame nel mondo…… -

Il Sole 24 ORE

Hanno detto il loro sì lo voglio, di fronte a 200 invitati. Erano tutti lì ieri a Labico nel Resort dello chef Antonello Colonna amici e parenti di e . Ad officiare l'unione, che dura da 15 anni, ci ...'C'è solo un giocatore che può portare la Champions a Parigi: Cristiano Ronaldo'. Paul Merson, ex giocatore e oggi opinionista, parla sulle colonne di Sportskeeda e rivela quella che potrebbe ... Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: sull’Ucraina candidata Ue il Consiglio sia unito Roma, 12 giu. - Fiocco rosa per Yadisleidy Pedroso (Aeronautica). Nella giornata di ieri la primatista italiana dei 400 ostacoli ha dato alla luce la piccola Krishna, per la gioia sua e del suo ...Ieri Soraia è partita alla volta di Roma per tornare dal suo fidanzato, Luca Salatino. Durante il viaggio in treno, la ex corteggiatrice ha ...