Sergente Rex | Una notte da leoni o Una doppia verità? La tv del 12 giugno

(Di domenica 12 giugno 2022) Per la prima serata in tv, domenica 12su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Onora il padre”: si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore e che la porta a sospettare di Max… RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di calcio tra Palermo e Padova, valida perla finale di ritorno del campionato di Serie C 2021’2022. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 c’è “Zona ...

Pubblicità

Joe911S : Che il Sergente Rex è ucraino lo hanno già detto? - Bobo52017202 : Povero commissario Rex, adesso gli tocca fare anche il sergente Rex in un altro programma.... - _BlackMamba_02 : Probabilmente domenica guarderò Sergente Rex, al 99,9% piangerò - yangct_ : mado i film con i cani mi fanno sempre piangere, sergente Rex è uno di quei film che mi ricorderò per sempre insieme ad Hachiko -

Dituttounpop

Domenica 12 giugno in prima serata su Canale 5 va in onda il film '' con la regia di Gabriela Cowperthwaite. Megan Leavey è una giovane marine dell'unità artificieri partita per il fronte in Iraq con il suo cane. Il fortissimo legame tra Megan e, ...Durante la guerra di Corea, una giovane ragazza viene salvata da Süleyman, undella ... 23:25 - Io li conoscevo bene 00:00 - Tg3 Linea Notte Rai 4 18:10 - Il Commissario4 19:00 - Il ... Sergente Rex, trama e trailer del film in onda il 12 giugno su Canale 5 Sergente Rex film con Kate Mara in onda stasera domenica 12 giugno 2022 su Canale 5. Trama, cast e trailer. Il Cardellino streaming e replica ...Che tu sia fan dei grandi classici come "L'uomo che sussurrava ai cavalli", o che ami le novità come "Interceptor", troverai sicuramente la storia giusta per te ...