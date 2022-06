Referendum, affluenza parziale alle 19 poco sopra 11% (Di domenica 12 giugno 2022) alle ore 19 l'affluenza parziale per i Referendum sulla giustizia è poco sopra l'11%. Per il primo quesito sull'abolizione della legge Severino, con 4.428 Comuni scrutinati su 7.903, l'affluenza si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022)ore 19 l'per isulla giustizia èl'11%. Per il primo quesito sull'abolizione della legge Severino, con 4.428 Comuni scrutinati su 7.903, l'si ...

