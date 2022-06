LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la Spagna per l’oro continentale dalle 11.23 (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10: Si sono invece disputate le due finali delle gare a squadre femminili. l’oro è andato alle padrone di casa della Germania che hanno sconfitto in finale 5-4 la Turchia, mentre la Slovenia è salita sul terzo gradino del podio battendo 5-3 la Danimarca 11.07: Il programma è un po’ in ritardo per cui la finale per l’oro potrebbe iniziare più tardi rispetto alle 11.23 annunciate inizialmente. Non è ancora iniziata la finale per il bronzo maschile, programmata per le 10.58 11.03: L’Italia è già sul podio nella prova a squadre maschile e ora insegue la medaglia d’oro affrontando in finale la Spagna. 11.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale a squadra maschile dei Campionati ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10: Si sono invece disputate le due finali delle gare a squadre femminili.è andato alle padrone di casa della Germania che hanno sconfitto in finale 5-4 la Turchia, mentre la Slovenia è salita sul terzo gradino del podio battendo 5-3 la Danimarca 11.07: Il programma è un po’ in ritardo per cui la finale perpotrebbe iniziare più tardi rispetto alle 11.23 annunciate inizialmente. Non è ancora iniziata la finale per il bronzo maschile, programmata per le 10.58 11.03: L’Italia è già sul podio nella prova a squadre maschile e ora insegue la medaglia d’oro affrontando in finale la. 11.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella finale a squadra maschile dei Campionati ...

