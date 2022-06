LIVE Berrettini-Murray 6-4 3-4 | Finale ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA | l’azzurro rincorre nel secondo set

(Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima centrale di. 4-4tiene il servizio senza problemi. 40-15 Prima esterna del. 30-15 Servizio rapido di. 15-15 Ace del. 0-15perde il primo punto al servizio. 3-4resta avanti e non dà segnali di cedimento. 40-15 Errore in uscita dal servizio dello scozzese. 40-0 Lunga la risposta del. 30-0 Diritto in avanzamento diin uscita dal servizio. 15-0 Ace di. 3-3 Il romano tiene il servizio nel sesto gioco. 40-30 Servizio e schiaffo a rimbalzo del. 30-30 Sul nastro il drop shot di. 30-15 Rovescio ...

Pubblicità

SuperTennisTv : In diretta oggi ?? ?12:00 Sabalenka ?? Alexandrova a seg. Riske ?? Haddad Maia ?15:00 Berrettini ?? Murray Segui tutte… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpStoccarda E' un #secondoset all'insegna dell'equilibrio: 4-4 tra #Murray e #Berrettini,… - News24_it : LIVE Berrettini-Murray, finale a Stoccarda: a Matteo il primo set, ora 2-3 - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Berrettini-Murray, la finale di Stoccarda LIVE - TheNewPengwin : ??CILIEGINA LIVE?? #Berrettini vince set 2 6-4?? 6.00 - Un azzardo a cui non resisto?? #GOBET -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAAD - 40 Prima centrale del romano. 40 - 40 Si ferma sul nastro la palla corta di. 40 - 30 CLAMOROSO ERRORE DI DIRITTO DI MURRAY DAL CENTRO DEL CAMPO! 30 - 30 MURRAY STA SALENDO DI ...La finale è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis- Murray* 6 - 4 0 - 0* giocatore al servizioMatteo Berrettini giocherà oggi la finale del torneo ATP 250 di Stoccarda contro Andy Murre. Dove vedere in diretta TV e streaming la sfida che inizierà alle ore 15, anche in chiaro. Matteo Berrettini ...Matteo Berrettini sfida l'ex numero uno del mondo Andy Murray nella finale dell'Atp 250 di Stoccarda: l'azzurro va a caccia del sesto titolo in carriera, il terzo su erba dopo i successi di Stoccarda ...