Giro di Svizzera 2022, Domenico Pozzovivo è pronto: "Mi sento bene e sono motivato a fare classifica"

Si alza il sipario sul Giro di Svizzera 2022, corsa a tappe farcita di montagne arrivata all'edizione numero 85. Tra i protagonisti che si daranno battaglia da oggi al 19 giugno spicca Domenico Pozzovivo, reduce da un Giro d'Italia superiore alle aspettative chiuso all'ottavo posto nella generale. Il lucano conosce bene le strade elvetiche, dove ha saputo conquistare quattro volte la top-10 e un successo di tappa nel 2017. Nonostante gli sforzi accumulati durante la Corsa Rosa il fisico del classe '82 originario di Policoro regge ancora alla grande e le sensazioni della vigilia sono positive. "La combinazione Giro d'Italia e Tour de Suisse mi si addice bene in generale – racconta lo scalatore della ...

