Emma Marrone interrompe il concerto per soccorrere un ragazzo (Di domenica 12 giugno 2022) L'intervento di Emma Marrone Ieri sera a Campovolo si è tenuto il concerto "Una. Nessuna. Centomila". Madrine dell'evento Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Laura Pausini ed Emma Marrone. Quest'ultima è stata protagonista di un episodio ben preciso. A causa del caldo e della folla un fan si è sentito male e la cantante ha L'articolo proviene da Novella 2000.

