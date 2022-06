Draghi è rimasto senza la rete | così il governo ci lascia senza WiFi

(Di domenica 12 giugno 2022) Caro direttore, ildei migliori con lo spread che si impenna, Lega e Grillini in uscita e la pace in Ucraina che si allontana, ci lascerà anche alla canna del gas e. Del gas ha parlato a chiare lettere Claudio Descalzi il "draghetto" più affidabile delil quale, come un fedele cane a sei zampe, accompagna il ministro degli Esteri Di Maio alla speranzosa ricerca di qualche riserva in Africata libera dai francesi o dai cinesi. Quella dellatlc è invece una nuova sciagura e sta venendo alla luce dalle segstanze di Cassa Depositi e Prestiti che controlla Open Fiber e, con una quota di circa il 10%, anche Tim. La storia va raccontata perché a causa delle rappresaglie tra azionisti e Fondi, si rischia di far ...

Del gas ha parlato a chiare lettere Claudio Descalzi il "draghetto" più affidabile del governo il quale, come un fedele cane a sei zampe, accompagna il ministro degli Esteri Di Maio alla speranzosa ...Ursula von der Leyen in visita nella capitale: "Ucraina è sulla strada giusta verso l'Europa". Zelensky: "Ora è il momento decisivo per il nostro ingresso". A Kherson consegnati a 23 residenti i primi ...