ATP 's-Hertogenbosch 2022: Tim Van Rijthoven completa la sua settimana da sogno. Battuto in finale Daniil Medvedev (Di domenica 12 giugno 2022) Un risultato semplicemente incredibile quello che si è venuto a creare nel torneo di 's-Hertogenbosch. L'olandese Tim Van Rijthoven completa la sua settimana da sogno e conquista il suo primo titolo della carriera a livello ATP, vincendo sull'erba di casa in finale contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno, in due set per 6-4 6-1 dopo un'ora di gioco. Ha veramente dell'assurdo ciò che è successo in Olanda, anche perchè Tim Van Rijthoven non aveva mai vinto in carriera un match nel circuito maggiore. Il numero 205 del mondo non solo si è sbloccato con il primo successo, ma è arrivato addirittura a vincere il torneo. Una finale dominata, con percentuali altissime al servizio, soprattutto con la prima, ...

