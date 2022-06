Atletica | la martellista più forte di sempre Anita Wlodarczyk si infortuna neutralizzando un ladro | Mondiali a rischio

(Di domenica 12 giugno 2022) Disavventura non proprio a lieto fine quella vissuta nel weekend dalla fenomenalepolacca, di gran lunga la miglior interprete didella disciplina. L’atleta finirà sotto i ferri lunedì a causa di un infortunio muscolare: idi Eugene, calendarizzati dal 15 al 24 luglio, sono a. La dinamica che ha portato la classe ’85 originaria di Rawicz a farsi male è oltremodo curiosa.ha catturato da sola unsubito dopo che questi si era introdotto nella sua auto, consegnandolo poi di forza alla polizia. Nella concitazione l’atleta ha riportato un non meglio specificato infortunio che potrebbe precluderle l’assalto al quinto titolo mondiale. Il palmares della lanciatrice ...

