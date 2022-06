Al voto col rebus Lazio, oggi alle urne per referendum sulla giustizia e amministrative (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto in un giorno. Dalle 7 del mattino alle 11 di sera. oggi, 12 giugno, è l'election day per i cinque referendum sulla giustizia proposti da Lega e Radicali e per il rinnovo di quasi mille amministrazioni comunali. Gli italiani chiamati alle urne per le amministrative sono più di 8,8 milioni. Per i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali si vota in 971 Comuni. Di questi, quattro sono capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, Catanzaro e L'Aquila) e 22 di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo). Il 26 giugno sono in programma i ballottaggi nei Comuni con oltre 15mila ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto in un giorno. D7 del mattino11 di sera., 12 giugno, è l'election day per i cinqueproposti da Lega e Radicali e per il rinnovo di quasi mille amministrazioni comunali. Gli italiani chiamatiper lesono più di 8,8 milioni. Per i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali si vota in 971 Comuni. Di questi, quattro sono capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, Catanzaro e L'Aquila) e 22 di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo). Il 26 giugno sono in programma i ballottaggi nei Comuni con oltre 15mila ...

Pubblicità

GianlucaVasto : Palermo. Fratello di Taglia appena arrestato. Schifo! Altro scambio politico mafioso. Poi, quando vengono eletti, q… - tempoweb : Al voto col rebus #Lazio, oggi alle urne per #referendum sulla #giustizia e #amministrative #12giugno #lazio… - linolamb : RT @mittdolcino: @Max_XVI_G Che voto a fare? Anzi chi voto che NON esiste opposizione? E che dire dell'ultima che ho votato per: -uscire d… - Henry_whites : RT @mittdolcino: @Max_XVI_G Che voto a fare? Anzi chi voto che NON esiste opposizione? E che dire dell'ultima che ho votato per: -uscire d… - mittdolcino : RT @mittdolcino: @Max_XVI_G Che voto a fare? Anzi chi voto che NON esiste opposizione? E che dire dell'ultima che ho votato per: -uscire d… -