Zaniolo e Zaccagni, il confronto a Coverciano dopo i cori dei tifosi e il post di Chiara Nasti (Di sabato 11 giugno 2022) La maglia azzurra ha sempre il suo fascino, forse aiuta pure a essere più riflessivi. Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni si sono ritrovati faccia a faccia a Coverciano dopo i nervi tesi delle scorse settimane. A scatenare tutto i cori dei tifosi romanisti dopo la vittoria in Conference League, che avevano coinvolto il futuro figlio del calciatore della Lazio e di Chiara Nasti. Il giallorosso è stato deferito per il suo comportamento. Nasti, ex compagna di Zaniolo, aveva poi replicato con un post e la infelice battuta sul "gamberetto". La convivenza fra i due a Coverciano è durata nemmeno 24 ore. Zaniolo infatti ha subito lasciato la Nazionale per dei ...

