Ucraina | Serracchiani Pd | ' nessuna paura di voto Parlamento | mandato governo chiaro'

(Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Noi pensiamo che non si debba averedi unin. Ilitaliano ha agito in modo, sulla base di undelle Camera anche all'unanimità e in un quadro europeo. Questa è la strada da seguire. Poi è ovvio che siamo in prima linea per il cessate fuoco e la trattativa". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Deborain vista del passaggio parlamentare del premier Draghi sull'del 21 giugno.

