Pubblicità

carlogubi : Ieri amico di Putin perché non mi piacciono le armi, oggi nemico della democrazia perché boicotto le robe leghiste.… - Giorgiolaporta : Pensate cosa sarebbe avvenuto se #Salvini avesse detto di non umiliare #Putin. Lo avreste aggredito con quella iste… - lancillotto3 : @CarloCalenda @matteosalvinimi Ma perché Salvini ha diritto di sparare stronzate a ruota libera? parla di cose di c… - globalistIT : - angelovo1 : @ProfCampagna Ho la sensazione che tu sia amico di Putin,ne parli sempre... -

ilmessaggero.it

Salvinidi, sodale di Orban ma nemico dell'ambiente e della scienza. 'Caro direttore, la casa brucia', 'non c'è più tempo. Se non si percepisce questo, non si capisce il voto del Parlamento ...Il premier Draghi viene descritto come 'troppodegli americanì, mentre la Nato viene accusata ... Ovviamente deve essere chiaro che deve essereche ferma la guerra', ha detto il segretario ... Putin e l'amico Medvedchuk, l’oligarca filorusso prigionieri di Kiev: è lui la chiave di Mosca per trattare Era considerato l’uomo di Vladimir Putin in Ucraina, talmente potente da guadagnarsi il soprannome di “principe oscuro”. Viktor Medvedchuk, imprenditore, avvocato di ...Il capo della Lega attacca Enrico Letta sulle scelte ambientali: "non ci guadagnano gli imprenditori, non ci guadagnano gli operai, ci guadagnano i cinesi..." ...