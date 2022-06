“Pagina di mala giustizia”. Renzi bacchetta le toghe sul caso David Rossi (Di sabato 11 giugno 2022) Il leader di Italia Viva torna sul caso David Rossi: "Pagina di mala giustizia, non succede nulla se i magistrati sbagliano". E sui referendum: "Andrò a votare" Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 giugno 2022) Il leader di Italia Viva torna sul: "di, non succede nulla se i magistrati sbagliano". E sui referendum: "Andrò a votare"

Pubblicità

LeDevoteDiMaria : @ylucaselli #ReferendumCannabis #dovèilmioquesito ? #lucasellirispondi Dichiarati inammissibili con motivazioni ar… - LeDevoteDiMaria : #ReferendumCannabis #dovèilmioquesito ? #lucasellirispondi Dichiarati inammissibili con motivazioni arbitrarie. Un… - BarbaraSacchini : @CatiaMamone Io trovo giusto che la magistratura paghi per i propri errori, altrimenti indaga e rovina la gente con… - Lukfer3 : RT @PolliceAzzurro: REGOLAMENTO ETICO Non tutti sanno che i calciatori azzurri si impegnano a non avere rapporti con esponenti della mala.… - PolliceAzzurro : REGOLAMENTO ETICO Non tutti sanno che i calciatori azzurri si impegnano a non avere rapporti con esponenti della ma… -