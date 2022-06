Ora sappiamo quando arriverà Telegram a pagamento, gli ultimi dettagli su abbonamento Premium (Di sabato 11 giugno 2022) quando arriverà Telegram a pagamento? Non ci sono più dubbi sui tempi dell’abbonamento Premium tanto chiacchierato negli ultimi tempi. Pavel Durov, fondatore e CEO del servizio di messaggistica, ha chiarito proprio in queste ore i suoi piani, attraverso un suo intervento diretto e preciso. Meglio tenersi pronti dunque, perché alla piccola grande rivoluzione manca davvero poco. Proprio Durov ha riferito che Telegram a pagamento sarà a disposizione di chi lo vorrà entro la fine di questo mese di giugno. Come ampiamente riportato anche nel recente passato, nessuno sarà costretto a passare alla soluzione non gratis del servizio. Piuttosto, solo chi ne avrà necessità o voglia potrà anche testare l’alternativa. Tutte le funzionalità ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 giugno 2022)? Non ci sono più dubbi sui tempi dell’tanto chiacchierato neglitempi. Pavel Durov, fondatore e CEO del servizio di messaggistica, ha chiarito proprio in queste ore i suoi piani, attraverso un suo intervento diretto e preciso. Meglio tenersi pronti dunque, perché alla piccola grande rivoluzione manca davvero poco. Proprio Durov ha riferito chesarà a disposizione di chi lo vorrà entro la fine di questo mese di giugno. Come ampiamente riportato anche nel recente passato, nessuno sarà costretto a passare alla soluzione non gratis del servizio. Piuttosto, solo chi ne avrà necessità o voglia potrà anche testare l’alternativa. Tutte le funzionalità ...

