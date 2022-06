Napoli | ct Georgia elogia Kvaratskhelia | “È speciale | in Italia diventerà un top player”

(Di sabato 11 giugno 2022) “Ilha acquistatoperché vede del potenziale in lui. Sono d’accordo con chi dice che vede qualcosa diin lui. E non avete ancora visto tutte le sue potenzialità, inun top“. Queste le parole di Willy Sagnol su Khvichadopo la vittoria dellain casa della Macedonia del Nord. Il ct deini, quindi, ha speso importanti parole di elogio per l’attaccante che nella prossima stagione vestirà la maglia del. SportFace.

Ilpotrebbe trovarsi a ricostruire l'intero reparto offensivo e potrebbe farlo proprio con Kvaratskhelia che con la maglia dellanella Nations League sta facendo cose meravigliose. A ...Khvicha Kvaratskhelia , futuro giocatore del, ha lasciato di nuovo il segno in Nazionale , realizzando uno dei tre gol con cui la suaha battuto la Macedonia del Nord in Nations League. Tra i massimi estimatori dell'ormai ex ...“Il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia perché vede del potenziale in lui. Sono d’accordo con chi dice che vede qualcosa di speciale in lui. E non avete ancora visto tutte le sue potenzialità, in Itali ...sta fornendo grandissime prestazioni in Nations League con la sua Georgia. Il nuovo acquisto del Napoli, arrivato per circa 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi, sta illuminando il gioco della sua ...