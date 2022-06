Morta bimba scomparsa da spiaggia e poi ritrovata in mare (Di sabato 11 giugno 2022) E' Morta nell'ospedale di Castellammare di Stabia la piccola Vittoria, di cinque anni (non quattro come si era appreso in precedenza) smarritasi in spiaggia e poi ritrovata in mare dopo lunghe ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) E'nell'ospedale di Castellamdi Stabia la piccola Vittoria, di cinque anni (non quattro come si era appreso in precedenza) smarritasi ine poiindopo lunghe ...

