Miriana Trevisan tra bolle | bocce e palle | “sei uno schianto”

Leggi su newstv

(Di sabato 11 giugno 2022), la famosissima showgirl non smette mai di stupire ed incantare. Con l’arrivo dell’estate, si è decisa ad aumentare i gradi della temperatura, come potete vedere voi stessi. Se c’è un volto noto ed apprezzatissimo dagli italiani, quello è certamente. Nata a Napoli il 7 novembre 1972, è una showgirl di grandissimo successo. MiriamWeb SourceUn successo arrivato praticamente subito con il suo esordio in televisione a “Non è la Rai”, a cui ha preso parte dal 1991 al 1993, ma si è fatta conoscere da milioni e milioni di telespettatori anche in programmi famosissimi quali “Striscia la Notizia”, “La corrida”, “Pressing” e “La ruota della fortuna”. Nel 2003 si è sposata con il cantante Pacifico Settembre, dal quale ha avuto un figlio. Nel 2013, purtroppo, ha ...