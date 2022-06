Matteo Bassetti nuovamente aggredito dai no-vax: “Sono stanco e affranto” (Di sabato 11 giugno 2022) . L’infettivologo ha raccontato sui social l’accaduto Venerdì sera, Matteo Bassetti ha subito l’ennesima aggressione. Questa volta è successo in un locale di Santa Margherita Ligure (Genova), mentre trascorreva la serata in compagnia della moglie e di un gruppo di amici. All’improvviso, una coppia gli ha tirato addosso un cocktail. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno identificato gli aggressori. L’infettivologo ne ha parlato su Instagram in un lungo post, in cui ha raccontato l’accaduto: “Una aggressione no vax vera in un momento di spensieratezza. Dopo una piacevole serata con amici in un noto locale di Santa Margherita Ligure vado a pagare il conto alla cassa. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022) . L’infettivologo ha raccontato sui social l’accaduto Venerdì sera,ha subito l’ennesima aggressione. Questa volta è successo in un locale di Santa Margherita Ligure (Genova), mentre trascorreva la serata in compagnia della moglie e di un gruppo di amici. All’improvviso, una coppia gli ha tirato addosso un cocktail. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno identificato gli aggressori. L’infettivologo ne ha parlato su Instagram in un lungo post, in cui ha raccontato l’accaduto: “Una aggressione no vax vera in un momento di spensieratezza. Dopo una piacevole serata con amici in un noto locale di Santa Margherita Ligure vado a pagare il conto alla cassa. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la ...

