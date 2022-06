LIVE Berrettini-Otte, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: l’azzurro insegue la finale che gli garantirebbe la top10! (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della prima semifinale dell’ATP 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini ed il tedesco Oscar Otte. Sarà il terzo confronto diretto tra l’azzurro ed il padrone di casa. I due tennisti si sono già affrontati al Roland Garros 2018 ed agli US Open 2021. In entrambe le occasioni trionfò in quattro parziali l’italiano, che oggi punta alla finale che gli garantirebbe la permanenza in top ten per un’ulteriore settimana. Il vincente dell’incontro sfiderà uno tra Andy Murray e Nick Kyrgios. Berrettini, ventiseienne numero due del seeding, è tornato in campo dopo aver rinunciato a tre mesi di eventi per ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta della prima semidell’ATP 250 ditra Matteoed il tedesco Oscar. Sarà il terzo confronto diretto traed il padrone di casa. I due tennisti si sono già affrontati al Roland Garros 2018 ed agli US Open 2021. In entrambe le occasioni trionfò in quattro parziali l’italiano, che oggi punta allache glila permanenza in top ten per un’ulteriore settimana. Il vincente dell’incontro sfiderà uno tra Andy Murray e Nick Kyrgios., ventiseienne numero due del seeding, è tornato in campo dopo aver rinunciato a tre mesi di eventi per ...

