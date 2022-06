Isola 16, Roger Balduino è tornato con l’ex Beatriz Marino? I fan hanno notato che… (Di sabato 11 giugno 2022) Una settimana fa è terminata l’avventura di Roger Balduino sull’Isola. l’ex naufrago ha dovuto abbandonare il reality show sotto parere medico a causa di un problema alla caviglia. Roger ha fatto molto discutere sia per l’avvicinamento ad Estefania Bernal che per il rapporto con l’ex fidanzata Beatriz Marino. Se con Estefania le cose non sono terminate nel migliore dei modi, con Beatriz le cose potrebbero essere diverse. La ragazza era sbarcata in Honduras per incontrare l’ex fidanzato visto che, come aveva rivelato, si erano incontrati poco prima che Roger iniziasse l’avventura all’interno del Reality e, sempre a detta di Beatriz, avrebbero dovuto rivedersi una volta terminata ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 giugno 2022) Una settimana fa è terminata l’avventura disull’naufrago ha dovuto abbandonare il reality show sotto parere medico a causa di un problema alla caviglia.ha fatto molto discutere sia per l’avvicinamento ad Estefania Bernal che per il rapporto confidanzata. Se con Estefania le cose non sono terminate nel migliore dei modi, conle cose potrebbero essere diverse. La ragazza era sbarcata in Honduras per incontrarefidanzato visto che, come aveva rivelato, si erano incontrati poco prima cheiniziasse l’avventura all’interno del Reality e, sempre a detta di, avrebbero dovuto rivedersi una volta terminata ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Per motivi medici Roger è costretto ad abbandonare il gioco #Isola ?? - TheBearersC : Avvistata una beatriz selvatica a casa di roger #isola - domenicosabell1 : Padre e figlio Roger e Bradley Stockton sono morti al TT dell'Isola di Man - ROBERTO56238181 : Io ODIO queste manifestazioni di MERDA, per far cosa? una gran casino, un giro di soldi per poi morire così. Meglio… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #iomtt L'isola piange Roger e Bradley Stockton ?? @Canta237 -