Inter, Dumfries: 'Mi aspettavo le difficoltà iniziali, poi però mi sono sentito come a casa' (Di sabato 11 giugno 2022) Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, si è raccontato a NOS: questo un estratto delle sue parole: "È stato un anno fa... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Denzel, esterno dell', si è raccontato a NOS: questo un estratto delle sue parole: "È stato un anno fa...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Inter, missione 130 milioni: Psg a quota 50 per Skriniar, il Chelsea a 40 per Dumfries - FBiasin : Ieri <Per “concedere” #Lukaku all’#Inter il #Chelsea punta a uno scambio con uno tra #Bastoni, #Skriniar o #Lautaro… - Gazzetta_it : Inter, il Chelsea punta Dumfries: c'è la chiave per #Lukaku #calciomercato - sportface2016 : #Inter, #Dumfries: 'Annata fantastica, in Italia sto bene' - sportli26181512 : Inter, Dumfries: 'Mi aspettavo le difficoltà iniziali, poi però mi sono sentito come a casa': Denzel Dumfries, este… -