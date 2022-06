Inghilterra-Italia | Mancini | “Bravi azzurri ma dovevamo far gol”

(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo avuto occasioni clamorose che non abbiamo sfruttato ma nel complesso siamo stati”. Il ct dell’Robertosintetizza così il pareggio per 0-0 con l’in Nations League. “Non era una partita semplice -prosegueai microfoni di Rai Sport-. Dobbiamo migliorare molto soprattutto quando attacchiamo: nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni che non dobbiamo sbagliare”. “Gatti era un po’ teso prima della partita poi si è un po’ rilassato. Lui ed Esposito hanno fatto bene”, aggiunge promuovendo gli esordienti Federico Gatti, in campo per tutti i 90 minuti, e Salvatore Esposito, entrato nella ripresa. “Anche quando è entrato Gnonto ha dato vivacità, direi che hanno fatto tutti bene”, aggiungeai microfoni di Rai Sport. ...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - sportli26181512 : Italia, Florenzi lascerà il ritiro e non ci sarà contro la Germania: Come comunicato da Roberto Mancini in conferen… - zazoomblog : Su Transfermarkt Inghilterra-Italia sarebbe finita 4-0. Invece abbiamo rischiato di vincere - #Transfermarkt… -

Commenta per primo Matteo Pessina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro l'in Nations League: 'Potevamo vincere noi, abbiamo avuto le occasioni più nitide'. LA PARTITA - 'Nel primo tempo abbiamo trovato più sbocchi, nel secondo hanno tenuto più palla. Dovevamo ...Pareggio a reti bianche quello maturato tra, match valevole per la UEFA Nations League conclusosi da poco, per l'appunto, con il risultato di 0 - 0. Occasioni da una parte e dall'altra, ma nessuna delle due è riuscita a ...epa10008427 Goalkeeper Aaron Ramsdale of England (C) saves a shoot from Matteo Pessina (2-L) of Italy during the UEFA Nations League soccer match between England and Italy in Wolverhampton, Britain, 1 ...Partita più che positiva per Federico Gatti contro l'Inghilterra in quella che era una gara cruciale per la Nations League dell'Italia che gira la boa a metà turno in vetta alla classifica. Il ...