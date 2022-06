Il Superbonus fa il tutto esaurito, i fondi sono già finiti È record d'incassi per la Lombardia, poi Veneto e Lazio (Di sabato 11 giugno 2022) Superbonus 110% ko. Le risorse sono già finite e le casse del Tesoro sono vuote. Sulla tanta discussa agevoLazione che permette di detrarre le spese fiscali in ambito edilizio si abbatte una nuova tegola. Questa volta a lanciare l’allarme è l’Enea, l’ente per il quale transitano tutte le pratiche per ricevere il bonus. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 giugno 2022)110% ko. Le risorsegià finite e le casse del Tesorovuote. Sulla tanta discussa agevone che permette di detrarre le spese fiscali in ambito edilizio si abbatte una nuova tegola. Questa volta a lanciare l’allarme è l’Enea, l’ente per il quale transitano tutte le pratiche per ricevere il bonus. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Mov5Stelle : Il contributo che il #Superbonus 110% dà al risparmio energetico è di tutto rispetto: 200mila tonnellate equivalent… - FeelFilippo : @ilmessaggeroit Superbonus bloccato, ditte a rischio default. Le banche non sconteranno più le fatture dei lavori… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Bce #Inflazione Il titolo de @ilmanifesto dice tutto: ora sono tassi amari, specialmente per chi sta pagando la ca… - GiovannaSerra3 : RT @DivinoUriele: #superbonus fondi esauriti come giusto che sia adesso va tutto investito per la guerra in ucraina, per armamenti #nato… - rassegnally : #Bce #Inflazione Il titolo de @ilmanifesto dice tutto: ora sono tassi amari, specialmente per chi sta pagand… -