Casellati: Polizia presidio democratico, incarna nostro Tricolore (Di sabato 11 giugno 2022) "La Polizia di Stato è una grande istituzione: incarna il nostro essere Tricolore", "raccoglie i valori importanti, ha una fedeltà alle istituzioni ed un ascolto continuo verso i cittadini. Questo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) "Ladi Stato è una grande istituzione:ilessere", "raccoglie i valori importanti, ha una fedeltà alle istituzioni ed un ascolto continuo verso i cittadini. Questo la ...

Pubblicità

Rosapeli1 : RT @giusnico19511: Sto vedendo e ascoltando la casellati che sta elogiando la POLIZIA che è sempre vicina ai cittadini. Dico che ringraziar… - infoitscienza : Polizia, Casellati al concerto per i 170 anni del corpo: “Grazie per vostro esserci sempre” - giusnico19511 : Sto vedendo e ascoltando la casellati che sta elogiando la POLIZIA che è sempre vicina ai cittadini. Dico che ringr… - VerySurprice : @Pres_Casellati @_Carabinieri_ E la Polizia di Stato no? Facesse un sorriso, uno solo, quando li incontra per strada o in stazione. -