Caro benzina, il rapporto della Finanza: prezzi gonfiati alla pompa in un caso su due (Di sabato 11 giugno 2022) La Guardia di Finanza ha scoperto almeno un illecito ogni due controlli effettuati presso i benzinai solo nei primi cinque mesi di quest’anno. Dietro i prezzi in risalita di benzina e diesel in un momento già complicato dalla guerra in Ucraina, ci sarebbe anche il tentativo di speculare da parte dei distributori che dichiarano un prezzo più alto sui propri cartelli, rispetto a quello ufficiale. Una pratica diffusa, infatti, sarebbe quella di non comunicare, così come d’obbligo, la cifra realmente mostrata sui pannelli alla pompa. È uno dei trucchi usati dai distributori, come rilevato dal rapporto delle Fiamme gialle, secondo cui su 1.320 controlli, 690 hanno fatto emergere delle violazioni alla legge, cioè il 52,3%. Violazioni che, ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) La Guardia diha scoperto almeno un illecito ogni due controlli effettuati presso ii solo nei primi cinque mesi di quest’anno. Dietro iin risalita die diesel in un momento già complicato dguerra in Ucraina, ci sarebbe anche il tentativo di speculare da parte dei distributori che dichiarano un prezzo più alto sui propri cartelli, rispetto a quello ufficiale. Una pratica diffusa, infatti, sarebbe quella di non comunicare, così come d’obbligo, la cifra realmente mostrata sui pannelli. È uno dei trucchi usati dai distributori, come rilevato daldelle Fiamme gialle, secondo cui su 1.320 controlli, 690 hanno fatto emergere delle violazionilegge, cioè il 52,3%. Violazioni che, ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di spe… - fattoquotidiano : Caro benzina, Biden contro Exxon: “Quest’anno ha guadagnato più soldi di Dio. Inizi ad investire e pagare le tasse,… - sole24ore : Caro-benzina, controlli Gdf: prezzi «gonfiati» in un caso su due - seneca4949 : RT @matteosalvinimi: Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di specul… - cammisa_massimo : RT @seguimi2022: -