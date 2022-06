Capelli lunghi | per dormire non li rovinare | fai così

Leggi su leggilo

(Di sabato 11 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo tenere i nostri, se sono molti, quando torniamo per non rovinarli. Oggi vi vogliamo mostrare come possiamoin modo tranquillo e senza che i nostrissimisi rovinano, magari tenendoli legati nel modo sbagliato, o andando a letto non avendoli asciugati. Quando isono corti è L'articolo proviene da Leggilo.org.