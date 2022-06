Bolivia, l'ex presidente Anez condannata a 10 anni di carcere (Di sabato 11 giugno 2022) L'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Añez, è stata condannata a 10 anni di carcere per aver condotto un colpo di Stato contro il suo predecessore di sinistra Evo Morales nel 2019. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) L'exad interim della, Jeanine Añez, è stataa 10diper aver condotto un colpo di Stato contro il suo predecessore di sinistra Evo Morales nel 2019. Lo ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'ex presidente ad interim boliviana Jeanine Añez è stata condannata a 10 anni di carcere per aver condotto un colp… - AdornatoAntonio : RT @peacelink: #Bolivia, fu un colpo di stato - News24_it : La ex presidente della Bolivia Jeanine Añez è stata condannata a 10 anni di carcere - Il Post - Ceres213 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex presidente ad interim boliviana Jeanine Añez è stata condannata a 10 anni di carcere per aver condotto un colpo di S… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: “Fu un colpo di Stato”, l’ex presidente della Bolivia Jeanine Anez condannata a 10 anni di carcere -