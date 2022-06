“Voglio rovinare le nozze”: l’ex marito di Britney Spears fa irruzione (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 9 giugno 2022 Britney Spears e Sam Asghari siano convolati a nozze: sui social della coppia non è apparso ancora nulla di ufficiale, ma la cerimonia pare si sia tenuta proprio nella villa californiana della pop star, a Thousand Oaks. A conferma di questo anche un video, girato da Jason Alexander, ex marito della cantante, che ha fatto irruzione nella casa poco prima dei festeggiamenti. “Britney mi ha invitato qui. Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio”, dice l’uomo nella diretta video dalla villa di Los Angeles, postata su Instagram. Dalle immagini, Alexander è riuscito a introdursi nell’abitazione di Britney Spears dove si è tenuto il ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 9 giugno 2022e Sam Asghari siano convolati a: sui social della coppia non è apparso ancora nulla di ufficiale, ma la cerimonia pare si sia tenuta proprio nella villa californiana della pop star, a Thousand Oaks. A conferma di questo anche un video, girato da Jason Alexander, exdella cantante, che ha fattonella casa poco prima dei festeggiamenti. “mi ha invitato qui. Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo. Sono qui peril matrimonio”, dice l’uomo nella diretta video dalla villa di Los Angeles, postata su Instagram. Dalle immagini, Alexander è riuscito a introdursi nell’abitazione didove si è tenuto il ...

