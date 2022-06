Una Vita, anticipazioni 11 giugno: Lolita si riconcilia con Ramòn. Hortensia e Rosina si svelano di essere diventate povere (Di venerdì 10 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 11 giugno: eccoci al lungo appuntamento del sabato con la telenovela spagnola. Cosa succederà? Oltre a Lolita e Ramòn, Hortensia e Rosina, chi vedremo? Iniziamo a scoprirlo! Una Vita, anticipazioni 11 giugno: le lezioni di piano di Alodia vanno male Alodia comincia a prendere lezioni di pianoforte da Valeria, ma la moglie di Ignacio si scopre priva di qualsiasi talento in ambito musicale. Rinuncerà? “Il Nuovo Secolo XX” sta per riaprire Inma si prepara con Guillermo a riaprire il ristorante, che tornerà ad essere elegante. Tornerà ad avere successo? Rosina e Liberto indagano sulle intenzione di Hortensia ed Azucena Rosina e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 10 giugno 2022) Una11: eccoci al lungo appuntamento del sabato con la telenovela spagnola. Cosa succederà? Oltre a, chi vedremo? Iniziamo a scoprirlo! Una11: le lezioni di piano di Alodia vanno male Alodia comincia a prendere lezioni di pianoforte da Valeria, ma la moglie di Ignacio si scopre priva di qualsiasi talento in ambito musicale. Rinuncerà? “Il Nuovo Secolo XX” sta per riaprire Inma si prepara con Guillermo a riaprire il ristorante, che tornerà adelegante. Tornerà ad avere successo?e Liberto indagano sulle intenzione died Azucenae ...

