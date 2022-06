Ultime Notizie – Crollano due balconi a Palermo, tanta paura ma non ci sono feriti (Di venerdì 10 giugno 2022) Grande paura, questa mattina, nel centro storico di Palermo dove sono crollati due balconi. E’ accaduto in via Spinuzza a Palermo, all’angolo della centralissima via Roma. Per fortuna non ci sono feriti. sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli altri balconi del palazzo antico, che presentano delle lesioni. “Siamo fortemente preoccupati – dice Salvatore Mirabile, che abita nella zona – siamo stati svegliati dal forte boato. Solo per caso non ci sono stati dei morti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Grande, questa mattina, nel centro storico didovecrollati due. E’ accaduto in via Spinuzza a, all’angolo della centralissima via Roma. Per fortuna non cisubito intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli altridel palazzo antico, che presentano delle lesioni. “Siamo fortemente preoccupati – dice Salvatore Mirabile, che abita nella zona – siamo stati svegliati dal forte boato. Solo per caso non cistati dei morti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

