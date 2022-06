Stefano Tacconi in progressivo miglioramento: scrive un biglietto alla moglie (Di venerdì 10 giugno 2022) “S+L love” ovvero le iniziali di Stefano e Laura, accompagnate dalla parola “amore” in inglese: è il testo del biglietto di Stefano Tacconi, scritto con grafia incerta, indirizzato alla moglie Laura – postato su una storia su Instagram dal figlio Andrea – a rimarcare il progressivo recupero dopo l’intervento cui è stato sottoposto il 6 giugno scorso l’ex portiere di Juventus e Nazionale. Immagini dalla stories Instagram di Andrea Tacconi (figlio di Stefano) Il direttore della Struttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera, già il 6 giugno aveva spiegato come si trattasse di un’operazione prevista del percorso di cura e, se non ci saranno complicazioni, ora potrà iniziare la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022) “S+L love” ovvero le iniziali die Laura, accompagnate dparola “amore” in inglese: è il testo deldi, scritto con grafia incerta, indirizzatoLaura – postato su una storia su Instagram dal figlio Andrea – a rimarcare ilrecupero dopo l’intervento cui è stato sottoposto il 6 giugno scorso l’ex portiere di Juventus e Nazionale. Immagini dstories Instagram di Andrea(figlio di) Il direttore della Struttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera, già il 6 giugno aveva spiegato come si trattasse di un’operazione prevista del percorso di cura e, se non ci saranno complicazioni, ora potrà iniziare la ...

Pubblicità

CatelliRossella : ??Messaggio Stefano Tacconi alla moglie Laura, 'S+L love' - Piemonte - - C_Randieri : Agenzia_Ansa ''S+L love' accompagnate dalla parola amore in inglese: è il biglietto scritto da Stefano Tacconi alla… - zazoomblog : Stefano Tacconi dopo l’intervento ha voluto scrivere un messaggio alla famiglia: ecco cosa ha scritto - #Stefano… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 'S+L love' accompagnate dalla parola amore in inglese: è il biglietto scritto da Stefano Tacconi… - gazzettaparma : Biglietto postato dal figlio in una storia su Instagram -