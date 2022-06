Si cerca ancora l’elicottero disperso nell’Appennino Tosco-Emiliano (Di venerdì 10 giugno 2022) ancora nessuna traccia dell'elicottero con a bordo sette persone (il pilota, italiano di 33 anni, quattro imprenditori turchi e due libanesi) di cui si sono perse le tracce dopo il decollo dall'aeroporto di Tassignano in provincia di Lucca e diretto nel vicentino. Le ricerche da parte della Protezione civile con l'ausilio di elicotteri dei Vigili del fuoco sono proseguite fino a notte fonda e sono riprese all'alba.Il velivolo è sparito dai radar giovedì 10 giugno mattina, l'ultima cella agganciata dal cellulare del pilota è stata rinvenuta sull'Appennino modenese, nella zona di Pievepelago, proprio dove si è registrata una forte perturbazione in quelle ore. Da tre giorni l'elicottero noleggiato dall'azienda reggiana Electric80 faceva la spola tra Lucca - dove è in corso la fiera "It's Tissue" - e Treviso. Portava gl acquirenti stranieri in Veneto a vedere alcuni ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 giugno 2022)nessuna traccia dell'elicottero con a bordo sette persone (il pilota, italiano di 33 anni, quattro imprenditori turchi e due libanesi) di cui si sono perse le tracce dopo il decollo dall'aeroporto di Tassignano in provincia di Lucca e diretto nel vicentino. Le ricerche da parte della Protezione civile con l'ausilio di elicotteri dei Vigili del fuoco sono proseguite fino a notte fonda e sono riprese all'alba.Il velivolo è sparito dai radar giovedì 10 giugno mattina, l'ultima cella agganciata dal cellulare del pilota è stata rinvenuta sull'Appennino modenese, nella zona di Pievepelago, proprio dove si è registrata una forte perturbazione in quelle ore. Da tre giorni l'elicottero noleggiato dall'azienda reggiana Electric80 faceva la spola tra Lucca - dove è in corso la fiera "It's Tissue" - e Treviso. Portava gl acquirenti stranieri in Veneto a vedere alcuni ...

Pubblicità

LucaBendoni : @FratelliRosson Più che un confronto un semplice contatto, di routine. Qualche minuto, per ribadire che il Milan è… - francTICH : RT @catlatorre: 'Fitto solo a studenti puliti, referenziati, ed eterosessuali': ecco cosa si è sentita rispondere una giovane napoletana in… - percepisco : 'Sono arrabbiati con voi perché hanno detto: 'dove sono le foto in hd di Jessica e Barù?'' JESSICA IN MEZZO ALL'OC… - ilTeneggio : Personaggi in cerca d’autore. I primi due stanno cercando la matrice ancora. - AdolfoTasinato : @Agenzia_Ansa Ma menomale che ancora lo cerca il personale!!! Questi sono i problemi del Paese? Stiamo finendo come… -