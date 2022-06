Sebastian Stan dice a Jennifer Aniston che Friends “lo ha aiutato a superare tante notti solitarie” (Di venerdì 10 giugno 2022) Sebastian Stan, durante l'ultimo episodio della serie Actors on Actors di Variety, ha detto a Jennifer Aniston che Friends 'lo ha aiutato a superare tante notti solitarie' nel corso degli anni. Sebastian Stan è ufficialmente un membro del fan club di Friends: durante una recente chiacchierata con Jennifer Aniston per la serie Actors on Actors di Variety, la star di Pam & Tommy, 39 anni, ha ammesso che la commedia di successo "lo ha aiutato a superare tante notti solitarie". "A volte è come avere un amico con te nella Stanza", ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022), durante l'ultimo episodio della serie Actors on Actors di Variety, ha detto ache'lo ha' nel corso degli anni.è ufficialmente un membro del fan club di: durante una recente chiacchierata conper la serie Actors on Actors di Variety, la star di Pam & Tommy, 39 anni, ha ammesso che la commedia di successo "lo ha". "A volte è come avere un amico con te nellaza", ha ...

