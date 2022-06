Referendum giustizia | i cinque quesiti spiegati | 5 Abolizione delle 25 firme per candidarsi al Csm | un rimedio inutile contro il correntismo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il quesito numero(scheda verde) è riconosciuto da tutti come quello dall’impatto più limitato, o, se vogliamo, il più. Titolo: “Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”. In realtà la norma che verrebbe modificata è una sola, l’articolo 25 comma 3 della legge 195/1958, che regola la presentazionecandidature dei magistrati al Csm. Al momento si prevede che, per, l’aspirante consigliere debba depositare “una lista di magistrati presentatori non inferiore a ventie non superiore a cinquanta”, cioè ledi almeno 25 colleghi che dichiarano di sostenerlo. Se passasse il sì, questa necessità verrebbe abolita: perbasterebbe presentare all’ufficio ...

In contemporanea, stavolta in tutto il Paese, si dovranno votare i cinque sulla. In entrambi i casi si tratterà di un test importante per i partiti in vista delle elezioni. Quelli per cui si vota domenica, su questioni di, alcune particolarmente tecniche, non sono pronosticati di grande fortuna e come tutti i abrogativi devono raggiungere il quorum. Domenica 12 giugno per i referendum abrogativi sulla giustizia dunque gli elettori d...