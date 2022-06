Premier League, a Salah il Player of the Year: “Onorato di aver ricevuto il premio” (Di venerdì 10 giugno 2022) Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha vinto per la seconda volta nella sua carriera il PFA, ovvero il Player of the Year, dopo la splendida stagione disputata in Premier League. Di seguito, le sue parole ai microfoni di Sky Sports: “Sono sempre Onorato di vincere un trofeo, individuale o collettivo. È davvero bello ricevere tali premi, soprattutto in questo caso perché sono stati i giocatori ad aver votato per me. Questo dimostra che ho davvero lavorato sodo e ottenuto ciò per cui appunto ho lavorato. Ho la mia stanza dei trofei e mi sono assicurato che ci fosse spazio per un’altra coppa. Lo faccio sempre sperando di raggiungere nuove vittorie. Quando invecchi, ti senti più stabile e maturo e sai esattamente cosa vuoi dal calcio. In tal senso cerco solo di ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Mohamed, attaccante del Liverpool, ha vinto per la seconda volta nella sua carriera il PFA, ovvero ilof the, dopo la splendida stagione disputata in. Di seguito, le sue parole ai microfoni di Sky Sports: “Sono sempredi vincere un trofeo, individuale o collettivo. È davvero bello ricevere tali premi, soprattutto in questo caso perché sono stati i giocatori advotato per me. Questo dimostra che ho davvero lavorato sodo e ottenuto ciò per cui appunto ho lavorato. Ho la mia stanza dei trofei e mi sono assicurato che ci fosse spazio per un’altra coppa. Lo faccio sempre sperando di raggiungere nuove vittorie. Quando invecchi, ti senti più stabile e maturo e sai esattamente cosa vuoi dal calcio. In tal senso cerco solo di ...

