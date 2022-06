Papa: utero in affitto è una pratica inumana: donne sfruttate e bambini come merce (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Papa Francesco: “La dignità dell’uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell’utero in affitto’, in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce”.Lo ha detto il Papa nell’udienza alla Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa.Il Papa è tornato a sottolineare anche la necessità di invertire il trend del calo demografico. “Questo inverno demografico è grave, per favore state attenti, è gravissimo”, “in Europa e soprattutto in Italia”. Il Pontefice ha sottolineato anche il problema della pornografia, “un attacco permanente alla dignità dell’uomo e della donna”, e ha ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma –Francesco: “La dignità dell’uomo e della donna è minacciata anche dallae sempre più diffusa dell’in’, in cui le, quasi sempre povere, sono, e isono trattati”.Lo ha detto ilnell’udienza alla Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa.Ilè tornato a sottolineare anche la necessità di invertire il trend del calo demografico. “Questo inverno demografico è grave, per favore state attenti, è gravissimo”, “in Europa e soprattutto in Italia”. Il Pontefice ha sottolineato anche il problema della pornografia, “un attacco permanente alla dignità dell’uomo e della donna”, e ha ...

