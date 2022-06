Palermo | candidato Fdi arrestato con un boss Conte | “Città merita di più” Fava | “Per la destra i voti della mafia valgono doppio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il secondo arresto in tre giorni per lo stesso motivo: undel centroal consiglio comunale accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo la procura di, Francesco Lombardo,di Fratelli d’Italia, ha chiesto sostegno Vincenzo Vella,famiglia di Corso dei Mille. Dopo che in manette era finito Pietro Polizzi, esponente di Forza Italia, il secondo arresto nei ranghi del centroprovoca la reazione dello schieramento opposto. “Mentre noi del Movimento incontravamo cittadini che non arrivano a fine mese e imprenditori che denunciano larischiando la vita per cambiare le cose, alcuni candidati di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, si prodigavano a incontrare ...