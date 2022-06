Milan | Perinetti | “Maldini? Quando ci metti il cuore riesce tutto meglio”

Pubblicità

notizie_milan : Perinetti commenta: “Ibra è il Milan” - WgAlenta : RT @milansette: Perinetti: 'Ibra è il Milan ma serve un'alternativa a Giroud. Leao è imprescindibile' #acmilan #rossoneri - milansette : Perinetti: 'Ibra è il Milan ma serve un'alternativa a Giroud. Leao è imprescindibile' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Perinetti: 'Ibra è il Milan ma serve un'alternativa a Giroud. Leao è imprescindibile': Giorgio Perinetti, ex dirett… - gilnar76 : Perinetti: «Ho fatto i complimenti a Maldini, al #Milan grande lavoro» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

... Danilo Iervolino, incontrerà l'amministratore delegato Maurizioe gli stretti collaboratori ...era stato in ballottaggio con Sabatini, a gennaio, e poi era stato contattato dopo il ...Commenta per primo Interessante rivelazione di Giorgioalla Gazzetta dello sport: 'In Belgio si potrebbero fare buoni affare. De Ketelaere del Bruges potrebbe essere uno di questi. Ilè già piuttosto avanti...'.Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato di Adriano Galliani in vista del mercato estivo che aspetta la squadra brianzola ...Il presidente onorario del Milan Paolo Scaroni ha parlato della possibilità di costruire il nuovo stadio a Sesto San Giovanni ...